Julius Randle est dans le dur, le joueur le plus maladroit depuis 23 ans ?

Julius Randle a du mal à faire deux bonnes saisons consécutives en NBA. Son démarrage avec les New York Knicks pour l'exercice 2023-2024 est malheureusement très compliqué et ne va pas calmer la relation orageuse qu'il entretien avec la plupart des fans de la franchise. Les Knicks ont perdu 4 de leurs 6 premiers matches et Randle a malheureusement fait preuve d'une maladresse désarmante.

Avant le match perdu contre Milwaukee, Randle était déjà malheureusement dans un vilain tourbillon statistique, avec 27.6%, soit le pire pourcentage après 5 matches pour un joueur avec au moins 75 tirs depuis... 23 ans et Jim Jackson lors de la saison 2000-2001. On pouvait espérer un réveil du All-Star lors de ce déplacement chez les Bucks, mais Julius Randle a aggravé son cas. L'ancien Laker et Pelican a shooté à 5/20 (1/9 à 3 pts) et été plus pénalisant qu'autre chose dans le jeu. Le voilà, après 6 matches, à 13.7 points de moyenne et 27.1%.

Une séquence observée justement contre les Bucks symbolise les difficultés de l'intéressé. Même lorsqu'il n'est pas en réussite et en confiance, Randle insiste, force et s'entête. Ici, on le voit prendre trois tirs de suite, sans jamais se demander si un camarade peut le soulager ou être alimenté dans une meilleure position que lui.

this sequence had me in hell pic.twitter.com/eorZ1h4hWZ — Teg🚨 (@IQfor3) November 4, 2023

Chaque année, Julius Randle est un candidat désigné pour un trade, qu'il soit bon ou mauvais. Et ça ne devrait pas changer avec cette entame de saison très, très poussive...

