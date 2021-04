Les statistiques impressionnantes de Julius Randle sur la série des Knicks

Julius Randle a encore été étincelant avec les New York Knicks cette nuit. Le joueur et la franchise brillent en ce moment.

Cela faisait sept ans que les New York Knicks n’avaient pas gagné cinq matches de suite. Une donnée qui en dit long sur le calvaire traversé par les supporteurs de la franchise de Manhattan. Mais qui explique aussi leur enthousiasme avec ce renouveau naissant. Les joueurs de la grosse pomme sont enfin compétitifs. Et ça, ils le doivent en grande partie à leur leader, Julius Randle. L’intérieur All-Star est excellent cette saison. Et il l’était encore hier soir contre les Dallas Mavericks, à qui il a collé 44 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

« Son agressivité a donné le ton. Je l’ai déjà dit plusieurs fois : c’est notre moteur. Il nous fait avancer », notait Tom Thibodeau à propos de son meilleur joueur.

Longtemps considéré comme une machine à statistiques sans impact, Randle a pris une autre dimension aux Knicks. Et notamment cette saison. Ses progrès à trois-points sont déterminants. Il en a encore planté 6 cette nuit et il est désormais à 41% de réussite sur l’ensemble de la saison. C’est devenu un joueur quasiment sans faiblesse. Il sait tout faire et il fait tout. Particulièrement en ce moment. La preuve en chiffres : il tourne à plus de 30 points, 9 rebonds et 6 passes sur la série de victoires des Knicks.

« Vu le calendrier, avec des matches contre les Lakers, les Mavericks et les Pelicans deux fois, on savait comment il allait performer. Je ne suis pas du tout surpris. C’est un joueur incroyable », ajoutait son coéquipier RJ Barrett.

Julius Randle voulait peut-être envoyer un message à ses anciennes franchises, comme Los Angeles ou New Orleans. Leur rappeler quel joueur elles ont laissé filer. Pour le plus grand bonheur de New York.

