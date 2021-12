Julius Randle explique comment sauver les Knicks

Frustré par le début de saison en demi-teinte des New York Knicks, Julius Randle donne des éléments de solution pour son équipe.

Début de saison difficile pour les New York Knicks. Ils sont onzièmes à l’Est avec un bilan négatif : 11 victoires et 12 défaites. Bien loin des ambitions affichées par la franchise après avoir terminé dans le top-4 de la Conférence l’an dernier. Julius Randle pense néanmoins qu’une montée en puissance est possible mais seulement sous certaines conditions.

« Je pense que l’on doit comprendre qu’il est nécessaire de jouer vraiment dur. Extrêmement dur. Il nous faut de la discipline et c’est en défense que l’on va gagner des matches », confie l’intérieur All-Star. « Si on marche bien en attaque, super, mais ce n’est que du bonus. Mais nous, notre culture, c’est de se battre en défense. J’ai le sentiment que c’est ce qui plaît aux fans new-yorkais. »

(Jouer dur, comme ça ?)

Julius Randle n’a pas tort mais en même temps, ils enfoncent des portes ouvertes avec des solutions aussi évidentes. Mais la défense des Knicks est évidemment un problème. Tom Thibodeau dispose de plusieurs joueurs intéressants mais il doit encore trouver le bon équilibre pour que son équipe performe des deux côtés du terrain.

