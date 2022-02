Juwan Howard suspendu pour avoir giflé un assistant adverse

UPDATE : La sanction est tombée rapidement. L'université de Michigan a annoncé que son head coach, l'ancien intérieur et champion NBA Juwan Howard serait suspendu jusqu'à la fin de la saison régulière. Son geste - une gifle destinée à un assistant de Wisconsin - le week-end dernier avait attiré une publicité négative sur les Wolverines et la fac avait laissé entendre qu'elle prendrait les dispositions nécessaires.

Si Michigan parvient à se qualifier pour le Tournoi NCAA, ce qui n'est pas encore certain à cette heure, Howard pourra de nouveau prendre place sur le banc, après un comeback probable au moment du tournoi de Conférence.

Le Français Moussa Diabaté, qui avait joué des points au moment de l'altercation, a lui été suspendu pour un match, ce qui ne devrait pas trop affecter sa cote pour la prochaine Draft.

---

21/02 : Juwan Howard a toujours eu une réputation de gentleman durant sa carrière en NBA et s'est rarement retrouvé dans ses situations houleuses. L'ancien membre du légendaire Fab Five de Michigan et double champion NBA avec le Miami Heat est aujourd'hui le coach de son ancienne université. Et il a montré qu'il pouvait lui aussi sortir de ses gonds...

Ce weekend, lors du match contre Wisconsin, Howard a vrillé, excédé du fait que son homologue des Badgers, Greg Gard, prenne un temps mort en toute fin de partie alors que son équipe avait match gagné (77-63). Si tout a commencé par une prise de bec verbale avec Gard, c'est lors de l'attroupement qui a suivi que l'échauffourée a démarré.

Juwan Howard a envoyé une gifle à l'assistant Joe Krabbenhoft. Derrière, les joueurs s'en sont mêlés et quelques uns d'entre eux ont échangé des coups de poing. L'excellent prospect français Moussa Diabaté fait partie des joueurs qui risquent une suspension, puisque les images le montrent en train d'envoyer des mandales en même temps que son coéquipier Terrance Williams et que le joueur de Wisconsin, Jachobi Neath.

Wisconsin coach Greg Gard and Michigan coach Juwan Howard confronted each other after their game.

A brawl broke out and a Badgers assistant coach was struck in the face. pic.twitter.com/5Q8gQxgASz

— SportsCenter (@SportsCenter) February 20, 2022