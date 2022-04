Kansas champion NCAA après un comeback historique

Les Kansas Jayhawks succèdent à Baylor comme champions NCAA après avoir effacé le plus gros retard de l'histoire pour un vainqueur.

Joel Embiid, Andrew Wiggins et les autres Jayhawks de NBA ont vibré devant leur écran cette nuit. Kansas a décroché le quatrième titre de champion NCAA de son histoire, 14 ans après le dernier. Les hommes de Bill Self ont renversé North Carolina (72-69) après avoir compté jusqu'à 16 points de retard et être rentré à la pause à -15. Jamais un champion NCAA n'était parvenu à gommer un tel écart en finale.

Têtes de série numéro 1, les Jayhawks ont fait pleurer dans les chaumières de Caroline du Nord - sauf à Durham, où l'échec du rival de Duke a dû être apprécié - grâce au sang froid de David McCormack. L'ailier senior a été décisif, d'abord en faisant virer son équipe en tête à 1:21 de la fin, puis en rentrant un tir à trois points crucial à 22 secondes du terme.

Les Tar Heels ont manqué leur quatre dernières tentatives, notamment l'ultime shoot de l'un des héros de la campagne, Caleb Love. McCormack (15 pts, 10 rbds) et Christian Braun (12 pts, 12 rbds) ont fini en double-double avec l'aide de Jalen Wilson (12 pts), du prospect NBA Ochai Agbaji (12 pts) et du 6e homme Remy Martin (14 pts à 4/6 à 3 points).

La première saison de Hubert Davis à la tête de UNC aura tout de même été positive, surtout avec une équipe classée #8 au début de ce Tournoi NCAA. Bill Self conforte lui sa place parmi les coaches les plus vénérables du jeu, avec ce deuxième titre personnel.

