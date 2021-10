Les déclarations très cash de Kareem Abdul-Jabbar sur le sort que devrait réserver la NBA aux athlètes qui refusent de se faire vacciner n'a pas laissé tout le monde insensible. Royce White, éphémère joueur NBA au talent gâché, entre autres, par sa phobie de l'avion et ses angoisses, s'est inscrit en faux par rapport à la légende des Los Angeles Lakers.

"Kareem Abdul-Jabbar, bon sang. Il nous trahit et il n'est pas tout seul. Il fait partie de ce consortium d'hommes et femmes noirs qui prétendent être en quête de justice pour l'Amérique noire et tous ceux qui se sentent opprimés. En réalité, ils veulent simplement servir d'intermédiaires pour l'establishment. Ils veulent faire partie de l'élite au sein de cet establishment.

Devine quoi, Kareem ? Ils ne t'aiment pas ! C'est pour cette raison qu'ils te font t'asseoir derrière le banc des Los Angeles Lakers".