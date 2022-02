Voilà plusieurs années que Karl-Anthony Towns tentait de convaincre la NBA qu'il méritait une invitation au concours à 3 points du All-Star Game 2022. Cette nuit, on a compris pourquoi. Evidemment, on aurait aimé voir Stephen Curry, Klay Thompson et Devin Booker sur la ligne de départ. Mais auraient-ils pu stopper le pivot des Wolves ? Pas sûr.

KAT a remporté le shooting contest en établissant un record sur le tour final avec 29 points, en dominant deux joueurs à la base identifiés comme plus à l'aise que lui dans cette situation, Trae Young et Luke Kennard, tous les deux bloqués à 26. Aucun intérieur n'avait remporté le concours à 3 points depuis Kevin Love en 2012 et Karl-Anthony Towns avait la cote la plus élevée à Vegas pour soulever le trophée.

Patty Mills, CJ McCollum, Desmond Bane, Fred VanVleet et Zach LaVine, bon dernier, n'ont pas passé le cut.

Cade Cunningham MVP du Rising Stars Challenge

"Je suis vraiment heureux d'avoir gagné. J'ai des attentes tellement élevées pour moi-même et je suis mon plus grand critique, plus que n'importe quel journaliste. Donc j'étais énervé de ne pas atteindre les 30 points, parce que je pensais que c'est ce dont j'aurais besoin pour gagner en finale. Hey, Shaq, je t'avais dit que les mecs avaient mal fait les cotes à Vegas !", a déclaré Karl-Anthony Towns.

Clairement ému, Towns avait reçu une dérogation de la part de la NBA pour porter une chaîne en hommage à sa mère Jacqueline, décédée des suites du Covid en 2020. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hommage a été réussi.

La finale du concours à 3 points du All-Star Game