Les Wolves optimistes après une blessure inquiétante de Karl-Anthony Towns

Les blessures sans contact sont toujours effrayantes. Elles laissent planer la menace d’un déchirure des ligaments du genou ou une rupture du tendon d’Achille. Les Minnesota Timberwolves ont donc retenu leur souffle quand Karl-Anthony Towns, leur meilleur joueur, s’est fait mal en courant. Incapable de marcher sans assistance, il a été accompagné en dehors du terrain.

Selon Adrian Wojnarowski, l’optimisme serait tout de même de rigueur. KAT pourrait souffrir d’une entorse du mollet. Un pépin physique déjà moins sérieux qui inclut surtout une période de convalescence moins longue. Une IRM devrait rapidement déterminer la gravité exacte de la blessure et donc la durée d’indisponibilité du pivot All-Star.

Karl-Anthony Towns compile plus de 21 points, 8 rebonds et 5 passes décisives cette saison. En revanche, son équipe, battue par les Washington Wizards (127-141) lundi soir, peine à trouver des repères malgré une série récente de 5 victoires consécutives. La franchise de Minneapolis n’est que dixième à l’Ouest avec un bilan négatif (10-11).

Karl-Anthony Towns is helped off the court after an apparent lower leg injury. #RaisedByWolves | #NBA pic.twitter.com/AGHLLXlnbW

— Bally Sports North (@BallySportsNOR) November 29, 2022