Karl-Anthony Towns, son coup de gueule XXL sur les critiques !

Depuis le début de sa carrière, Karl-Anthony Towns n'a pas été épargné par les critiques. Sur le plan individuel, l'intérieur ne démérite pourtant pas. Mais collectivement, le jeune talent de 25 ans a du mal à faire passer un cap aux Minnesota Timberwolves.

Et en raison des résultats décevants de sa franchise, le natif du New Jersey dispose de nombreux détracteurs. Avec les réseaux sociaux, Towns se rend bien évidemment compte de cette situation. Agacé, le joueur des Wolves a tenu à pousser un coup de gueule XXL à ce sujet.

"Si tu as une mauvaise soirée, comme la majorité des athlètes dans le monde, c'est 'il est nul, il est nul'. Mais ils oublient que tu viens de marquer 40 points pendant 5 matches à la suite. Et là, tu es seulement à 16 et directement 'il est nul'.

Il s'agit d'un problème quand on est un joueur NBA. Quand les fans ont une image de toi, c'est terminé. Ils n'ont pas envie de changer d'avis. Il n'est pas question d'avoir une opinion différente. C'est genre : 'non, je suis la personne la plus intelligente du monde'. Et c'est tout. Puis bien sûr je le dis sur Twitter.

Il suffit de voir avec James Harden. Pendant les Playoffs, ils parlent de lui. Mais il faudrait donner un argument pour expliquer pourquoi ils disent qu'il est nul. Des faits statistiques qui le démontrent. Pour eux, ils n'ont pas besoin de le prouver, ils regardent du basket tous les jours.

Mais moi, je regarde les faits. Harden tourne ainsi à 31,6 points de moyenne en Playoffs. Il se tue et tente donc d'emmener son équipe en Finales. Et les gens disent qu'il a du mal ?", a déploré Karl-Anthony Towns pour Fadeway World.