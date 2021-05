Le très bel hommage de Karl-Anthony Towns à sa mère lors d’une journée spéciale

Jacqueline Cruz était le pilier de Karl-Anthony Towns. Celle qui l’a mis au monde il y a 25 ans. Et celle qui l’a quitté, le 13 avril 2020, emporté par le COVID-19. Depuis, l’intérieur All-Star des Minnesota Timberwolves essaye de garder la tête haute mais cette épreuve l’a évidemment marquée. Alors jouer hier soir, le jour de la fête des mères (partout dans le monde sauf en France), était une épreuve compliquée pour le jeune homme.

« J’étais ému toute la journée. J’ai même dit à mon père que je sentais que ça allait être dur de me pointer à la salle pour le match. Ma famille, mes souvenirs, cette équipe… ils m’ont donné la force de venir jouer malgré tout. Je suis reconnaissant envers les gars qui me supportent à chaque fois.

Aujourd’hui, c’est pour toutes les mères qui tiennent leur foyer, qui transmettent des valeurs à leurs enfants, pour toutes celles qui ne sont plus là, c’est pour vous. Joyeuse fête des mères de ma part et celle de ma famille. Il n’y a pas de métier plus important que le vôtre dans ce monde. »