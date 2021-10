Karl-Anthony Towns explique son choix de rester aux Wolves

Karl-Anthony Towns espère vivre des semaines et des mois moins compliqués cette saison. Après avoir perdu des membres de sa famille, dont sa mère, été lui même très malade du Covid, puis été contraint de regarder les playoffs depuis son canapé une fois de plus, le pivot des Minnesota Timberwolves a envie de changement. Que les fans des Wolves se rassurent, ce n'est pas d'un changement de franchise dont "KAT" a envie, mais de compétitivité.

Il a même expliqué dans The Athletic pourquoi il n'envisageait pas de quitter la seule équipe qu'il a connue en NBA.

"J'aime prendre le chemin le plus difficile et méritoire. Par exemple, j'adore jouer pour l'équipe nationale de la République dominicaine. J'aurais pu demander à être requalifié en international américain, mais il y a tellement de choses à faire pour la République dominicaine... J'ai la possibilité d'aider à ça et le défi me motive".