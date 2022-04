Karl-Anthony Towns, une soirée sans à vite oublier…

Karl-Anthony Towns a vécu une soirée compliquée. Alors que les Minnesota Timberwolves avaient une avance confortable, ils se sont inclinés face aux Memphis Grizzlies (95-104) lors du Game 3 de ce premier tour des Playoffs.

En plus d'avoir trop parlé lors d'un temps-mort, l'intérieur n'a pas été dans le coup sur le plan sportif. Peu agressif sur cette partie, le talent de 26 ans a seulement marqué 8 points à 3/4 aux tirs. Invité à s'exprimer à ce sujet, le natif d'Edison, agacé, a refusé de répondre.

Et par la suite, il n'a pas caché sa déception.

"On va rentrer chez la maison, boire du vin et passer à la prochaine journée. Franchement, c'est simple, il faut juste décompresser. Il faut rentrer et se rappeler ce qui nous a amené ici. Se rappeler de comment nous avons réussi à atteindre les Playoffs.

Nos systèmes, notre travail et tout le reste, nous devons nous appuyer sur ça. C'est une défaite difficile. C'est vraiment difficile. Nous allons nous regrouper et nous préparer", a commenté Karl-Anthony Towns.