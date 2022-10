Karl-Anthony Towns hospitalisé et fortement diminué la semaine dernière

C'est sa fiancée, Jordyn Wood, qui avait été la première à alerter sur l'état de santé de Karl-Anthony Towns en révélant l'avoir accompagné à l'hôpital. Le joueur manquait à l'appel au camp d'entraînement des Minnesota Timberwolves mais la nature exacte du problème restait floue. ESPN nous apprend aujourd'hui que l'intérieur All-Star souffrait d'une infection respiratoire, sans pour autant être positif au COVID-19. Il est enfin sorti de l'hôpital.

"Je récupère doucement. J'avais d'autres soucis plus important que le basket ces derniers jours", confie l'intéressé.

KAT n'a pas donné plus de détails au sujet de l'infection mais ça avait l'air assez sérieux. Il a par exemple perdu 8 kilos en quelques jours. Il va lui falloir encore un peu de temps pour retrouver sa condition physique. Sauf que le temps presse. La saison démarre dans deux semaines et le joueur n'a pas pu prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers - notamment son partenaire dans la raquette Rudy Gobert. Karl-Anthony Towns et les Wolves vont devoir apprendre à jouer ensemble sur le tas au fil des matches puisqu'il y a finalement peu d'entraînements collectifs pendant la saison.

