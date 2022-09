Karl-Anthony Towns encense Rudy Gobert, avec qui il est pressé de jouer

Les Minnesota Timberwolves remontent le temps pour faire renaître les « Twin Towers », surnom donné notamment à David Robinson et Tim Duncan à la fin des années 90. Alors Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert sont loin de pouvoir boxer dans la même cour que les deux Hall Of Famers mais leur association s’avère prometteuse. Elle détonne à une époque où les équipes misent le plus souvent sur le « small ball. »

« C’est comme ça que je jouais à la fac », rappelle tout de même KAT, en faisant référence à Willie Cauley-Stein, son partenaire dans la raquette à Kentucky. « Je pense que Rudy est l’un des meilleurs défenseurs de l’Histoire de la NBA. Et moi je pense que je suis l’un des plus grands talents offensifs jamais vu. »

Rien que ça… Karl-Anthony Towns a l’air optimiste. Mais les Wolves vont devoir assumer maintenant. Parce que même s’ils se sont renforcés, la concurrence reste particulièrement dense. Leur succès dépend donc en grande partie de ce duo et de sa complémentarité sur le terrain dans les prochains mois.

Avec Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns veut voir très grand aux Wolves