Difficile de faire franchise plus paumée que les Minnesota Timberwolves. Les Wolves sont en vente sous des conditions qui rebutent pour le moment les acheteurs et les résultats sportifs continuent d'être parmi les plus médiocres de tout le sport américain malgré un effectif plus dense en qualité que pas mal d'autres. Se pourrait-il que le grand ménage arrive pendant l'été ? C'est ce qu'annonce Evan Massey de @HoopAnalysisNet cette semaine. Et catastrophe pour les fans qui espéraient à la limite une reconstruction autour de Karl-Anthony Towns. Selon le journaliste, "KAT" et son coéquipier D'Angelo Russell devraient tous les deux êtres sur le trading block cet été.

Si pour Russell c'est tout sauf une surprise vu le peu de matches qu'il a disputés depuis son arrivée (32), une mise en "vente" de Towns aurait l'équivalent d'une onde de choc. KAT, malgré les drames personnels qu'il a vécus et la faiblesse chronique de la franchise, n'a pour le moment jamais demandé à partir, ni mis de réelle pression sur sa direction. Il est sous contrat avec Minnesota jusqu'en 2024, avec initialement un rôle de franchise player absolument impossible à faire bouger.

Karl-Anthony Towns, une disparition inquiétante dans le 4ème quart-temps

Si les deux parties concluent qu'un départ est préférable, l'ancien n°1 de Draft va très rapidement devenir le joueur le plus convoité de la ligue. Son contrat n'arrive pas à échéance assez vite pour que la situation soit comparée à celle d'Anthony Davis, mais on peut être sûrs que les équipes vont se l'arracher. Du côté des New York Knicks, où on cherche un franchise player depuis des années, ce bruit de couloir a dû piquer l'intérêt. Karl-Anthony Towns a grandi dans le New Jersey, pas loin de Big Apple, avant de s'envoler pour Kentucky.

Rien ne se passera avant la fin de saison, mais il faudra vite suivre ça de près ensuite...