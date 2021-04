Kawhi Leonard a une qualité qui a beaucoup surpris Rajon Rondo

Rajon Rondo a fait ses débuts sous le maillot des Los Angeles Clippers la nuit dernière, lors du derby de L.A. Champion avec les Lakers la saison dernière, Rondo avait joué un rôle crucial dans la quête du titre. C'est cette expérience des grands moments et ce leadership qu'il va tenter d'apporter à une équipe qui a cruellement manqué de poigne et de sang froid l'an dernier en playoffs. En arrivant dans le vestiaire des Clippers, Rajon Rondo a fait la connaissance du meilleur joueur de l'équipe, Kawhi Leonard, et a découvert des choses auxquelles il ne s'attendait pas, sur le plan technique en tout cas, chez le double MVP des Finales.

C'est ce qu'il a expliqué à Rachel Nichols d'ESPN le week-end dernier, évoquant un aspect précis de la panoplie de Leonard.

"Sa qualité de passe est invraisemblable. Je ne m'attendais à pas ce que Kawhi soit un passeur aussi fort et surtout un passeur aussi volontaire. L'autre jour, je lui ai parlé de ça. Il m'a regardé en me disant : 'Tu sais bien que je sais tout faire'. Je lui ai répondu : 'OK, désolé, je n'ai rien dit' (rires). C'était juste drôle de réaliser ça à son sujet. Au plus je le côtoie, au plus j'apprécie son jeu".

Kawhi Leonard, son bel hommage pour son idole Allen Iverson

Cette saison, Kawhi Leonard tourne à presque 5 passes décisives par match. Il est vrai que lorsque l'on pense à l'ancien joueur des Spurs et des Raptors, ce sont davantage ses qualités de défenseur et de scoreur qui viennent à l'esprit. Mais avec le temps, Kawhi est effectivement devenu l'un des plus terrifiants all-around players de sa génération. C'est aussi là-dessus que comptent les Clippers pour remporter le premier titre de champion NBA de leur histoire dans quelques semaines.