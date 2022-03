Kawhi Leonard aperçu en train de shooter, et s’il revenait à temps ?

Kawhi Leonard était en tenue d'échauffement en marge du match entre les Clippers et les Warriors et il a pris quelques tirs.

Les Los Angeles Clippers pourront-ils compter sur Kawhi Leonard avant la fin de la saison ? C'est la question à 100 millions en NBA et la réponse pourrait évidemment changer la donne au moment des playoffs. Si Paul George et Kawhi, ou même juste l'un des deux, sont présents, les Clippers seront nettement moins bons à prendre. Jusqu'ici, la tendance était à un comeback la saison prochaine, pour tenter de faire all-in avant que l'un et l'autre ne soient en mesure de quitter la franchise.

Mais mardi, en marge du match entre les Clippers et les Golden State Warriors, une silhouette et un visage familiers ont pu être aperçus sur le parquet du Chase Center. Kawhi Leonard a accompagné ses coéquipiers à San Francisco pour la rencontre et était en tenue d'échauffement pour prendre quelques shoots. Bien entendu, ça ne signifie pas que son retour est imminent, mais le voir en action, même de manière aussi modérée, permet de ne pas totalement exclure sa participation aux playoffs.

Kawhi Leonard out on the court a couple hours before tip in SF going through a shooting routine. Playoffs five weeks away. pic.twitter.com/P871PHfR40 — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 9, 2022

A l'heure actuelle, les Clippers sont 8e de la Conférence Ouest, avec 9 victoires de plus que le 11e, Portland. L.A. jouera donc le play-in tournament sauf cataclysme.

