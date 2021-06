Kawhi Leonard out pour les playoffs, cauchemar pour les Clippers

UPDATE : Terrible nouvelle... Les pires craintes concernant Kawhi Leonard semble se confirmer. L'insider Shams Charania a annoncé dans un premier temps une suspicion d'une blessure au ligament croisé antérieur pour la star des Los Angeles Clippers.

Il vient de confirmer l'information, dramatique pour la franchise californienne :

Clippers fear All-NBA star Kawhi Leonard has suffered an ACL injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. He is out indefinitely.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021