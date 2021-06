Kawhi Leonard, une image pour illustrer son niveau de jeu exceptionnel

Si Kawhi Leonard n’évoluait pas à plein régime, les Los Angeles Clippers seraient sans doute déjà en vacances. L’ailier All-Star s’est sublimé lors du Game 6 décisif en plantant 45 points pour arracher une ultime septième manche. Le double champion NBA est au sommet de son art et ça se ressent dans ses performances. Il a atteint un niveau de maîtrise qui lui permet de prendre continuellement le dessus sur ses adversaires directs. Jetez donc un œil à sa « shot chart. »

Le plus intéressant ici, ce ne sont pas spécialement les pourcentages bruts mais la différence hallucinante entre sa réussite et la moyenne de la ligue dans une zone donnée. Il est 10 points au-dessus de quasiment tous les coins du terrain ! Une machine à scorer et qui le fait avec efficacité. Il n’y a pas de fioritures. Du coup, ses stats en disent long sur ses capacités : 32,8 points, 60% aux tirs, 43% à trois-points, 88% aux lancers, 7,5 rebonds et 3,8 passes.

Le seul hic, c’est que les Clippers sont très dépendants de leur superstar. Et même si les Dallas Mavericks n’ont pas vraiment de joueur pour stopper Kawhi Leonard, ce dernier va devoir encore une fois se surpasser pour qualifier son équipe. Avec beaucoup d’isolation pour combler les lacunes stratégiques de Tyronn Lue et le manque de systèmes des Californiens. Mais vu son niveau actuel, ça peut passer.

Kawhi Leonard dans un cercle fermé avec LeBron et Chamberlain