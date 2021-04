Fin du suspense autour de l’avenir de Kawhi Leonard ?

Une rumeur loufoque et voilà que la toile s’agite. Toujours en quête de nouvelles spéculations, de nouveaux buzz, notre planète NBA ne s’arrête jamais de tourner. Il y a quelques jours, une source plutôt douteuse faisait l’état d’un intérêt grandissant de Kawhi Leonard pour le Miami Heat, où il aimerait s’associer avec Bam Adebayo et Jimmy Butler. Mouais… très dur d’y croire.

Il faut comprendre que l’ailier All-Star a quitté la franchise avec laquelle il venait de gagner un titre, les Toronto Raptors, pour rejoindre les Los Angeles Clippers. Parce qu’il tenait absolument à retrouver sa Californie natale. Et il faudrait bien plus qu’un ou deux échecs avec les Angelenos pour quitter le voilier. D’ailleurs, Sam Amick et John Hollinger, deux insiders assez crédibles de The Athletic, annoncent que le joueur devrait même signer un nouveau contrat avec sa franchise si jamais il venait à activer son option pour se retrouver sur le marché pendant l’intersaison.

Ce ne serait pas surprenant du tout. Kawhi Leonard pourrait alors commander un contrat massif. Il est en bonne santé et il est toujours l’un des trois meilleurs joueurs de la ligue. De quoi obtenir le max sur quatre ou cinq ans de plus. Aux Clippers donc. Ce serait aussi la bonne décision. L’équipe de Los Angeles figure une nouvelle fois parmi les favorites pour le titre. Et elle le sera certainement encore l’an prochain, surtout si Leonard et Paul George - qui dispose de la même option - restent au bercail. Tous les bruits autour ne sont pour l’instant que du vent.

