Kawhi Leonard manquera bien le Game 5 contre Phoenix

Les Los Angeles Clippers joueront leur match le plus important de la saison sans Kawhi Leonard et aussi sans Paul George.

Les Los Angeles Clippers sont au bord d'un nouvel échec. On peut leur trouver des circonstances atténuantes et saluer le courage de cette équipe privée de ses deux superstars et combative malgré tout. Mais sortir avant les finales NBA, encore une fois, serait tout de même une désillusion pour la franchise qui rêvait de titre en faisant venir Kawhi Leonard et Paul George en 2019. Aucun des deux All-Stars ne sera présent pour le Game 5 de ce soir. Une rencontre cruciale puisqu'une nouvelle défaite serait synonyme d'élimination.

PG a d'ores-et-déjà été annoncé out pour toute la série et Leonard s'est blessé lors du Game 1. Il a tout de même joué le Game 2 et manque à l'appel depuis. Entorse du genou. Il ne sera donc pas là non plus pour le Game 5. Une mauvaise nouvelle - prévisible - de plus pour les Clippers. Sans lui, les Angelenos se reposeront encore sur Russell Westbrook, Norman Powell, la défense et leur profondeur d'effectif pour essayer de faire douter les Phoenix Suns. Mais ça semble quand même bien mal embarqué...