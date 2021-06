Pas de miracle pour Kawhi Leonard, les Clippers repartent en mission

Touché au genou, Kawhi Leonard, qui a déjà manqué le Game 4, ne sera pas disponible pour le Game 6 entre L.A. et Utah.

Paul George a été héroïque en l’absence de Kawhi Leonard. Reggie Jackson, Marcus Morris et les Los Angeles Clippers aussi. Mais peuvent-ils reproduire l’exploit au moins une fois de plus ? C’est toute la question pour la franchise californienne à l’approche du Game 6 ce soir. Parce qu’ils seront une nouvelle fois privés de leur meilleur joueur.

Blessé au genou, Leonard ne pourra pas tenir son rang. Un verdict exact sur sa blessure est toujours attendu après une suspicion de déchirure des ligaments croisés. En tout cas, il est fortement probable que les Clips soient contraints de terminer la série sans lui. Que ce soit ce soir ou dimanche dans l’éventualité d’un Game 7.

Ils vont donc devoir trouver d’autres ressources. Défendre fort, essayer de trouver les bons duels en attaque et compter sur de l’adresse extérieure. Le Utah Jazz sera aussi diminué : Mike Conley est incertain, tout comme Donovan Mitchell, dont la cheville est de plus en plus douloureuse match après match.

Kawhi Leonard, étincelant depuis le début des playoffs, s’est blessé au genou sur un drive dans les cinq dernières minutes du Game 4. Il ne rejouera peut-être plus des playoffs. Ses Clippers mènent 3-2 et n’ont plus qu’une victoire à décrocher pour disputer leurs premières finales de Conférence depuis 50 ans.

