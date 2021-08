Année après année, ses progrès offensifs ont fait franchir tous les paliers à Kawhi Leonard. Au point qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur actuellement, et qu'il a offert aux Toronto Raptors le titre NBA et empoché au passage le trophée de MVP des Finales 2019. Mais sa défense a longtemps été sa première arme et constitue toujours l'atout majeur qui le distingue de la concurrence. Sa saison folle justifiait bien qu'on ressorte ce focus fait il y a quelques années - et toujours d'actualité - sur ses qualités qui font de lui le défenseur ultime sur les postes extérieurs.

Après avoir disséqué la technique défensive de Patrick Beverley, il était logique de se focaliser sur Kawhi Leonard qui reste sans doute le meilleur défenseur de la Ligue à son poste. Si Beverley possède une technique particulière (hors des codes classiques), Kawhi Leonard respecte les fondamentaux enseignés en école de basket tout en bénéficiant d’atouts physiques exceptionnels et d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Analyse.

Draymond Green, le meilleur défenseur de l’ère moderne en NBA ?

Kawhi Leonard et ses aptitudes physiques hors norme

Cela n’est plus un secret, Kawhi Leonard possède des mensurations complètement hallucinantes, à commencer par l’envergure de ses bras. Du haut de son 1,98 m (2,01 m avec ses chaussures), Leonard détient une envergure de bras de 2,21 m (soit autant que Tyson Chandler qui mesure 2,16 m).

Ses mains sont également incroyablement larges puisqu’elles mesurent 25,5 cm de long et 29 cm de largeur (en écartant les doigts).

Ces mensurations lui ont évidemment permis d’avoir des prédispositions naturelles pour bien défendre mais il les combine avec une technique parfaite et une intelligence rare.

Technique

Contrairement à Patrick Beverley, la posture défensive de Kawhi Leonard sur une défense homme à homme est classique : genoux fléchis, dos droit, jambes qui encadrent les appuis du porteur de balle, orientation du corps vers un côté si nécessaire, un bras en avant pour chasser le ballon.

Grâce à sa grande envergure, il garde toujours une distance raisonnable entre son vis-à-vis et cherche à rester face à lui.

Ce qui le rend unique, c’est à sa propension à venir chiper le ballon grâce à ses appuis, ses bras tentaculaires et surtout sa technique particulière. Comme on l’enseigne traditionnellement en école de basket, Leonard chasse le ballon en avançant une de ses jambes et en balançant son bras vers l’avant tout en restant gainé et fléchi à la manière d’un escrimeur.

Mais outre son excellent timing, Kawhi a la particularité de chasser le ballon avec sa main faible, soit la main gauche, quitte à parfois tourner complètement le dos au panier. Cela surprend généralement les attaquants, qui ont l’habitude de voir les droitiers tenter d’intercepter ou contrer le ballon avec leur main forte. Leonard donne donc l’impression d’être droitier en attaque et gaucher en défense.

On déconseille souvent aux joueurs de chasser le ballon avec la main opposée à celui du dribbleur, pour éviter de faire faute en venant percuter l'adversaire. Dans le cas de Kawhi Leonard, il dispose d'une telle envergure qu'il peut tenter l'interception sans perdre l'équilibre et son sens inné du timing lui permet de surprendre l'attaquant sans le percuter.

Dans cette situation de jeu, Leonard fait face à LeBron James. Comme on le conseille généralement, il oriente James vers un côté pour fermer l'axe.

Puis soudain, il se jette en avant en réalisant une fente comme en escrime. Dans cette phase de jeu, les défenseurs ont l'habitude de chasser le ballon avec leur main droite, mais Kawhi Leonard opte pour la main gauche (tournant complètement le dos au panier), ce qui va surprendre James qui perdra la balle.

Même situation face à Chris Paul. Alors qu'il est sur le côté droit du terrain, Kawhi Leonard vient chasser la balle avec sa main gauche (en tournant une nouvelle fois le dos au panier). Avec réussite puisqu'il interceptera le ballon