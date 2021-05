Draymond Green, le meilleur défenseur de l’ère moderne en NBA ?

Draymond Green s'impose, sans le moindre doute, comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. En 2017, l'intérieur a remporté le titre de défenseur de l'année (DPOY). Et encore maintenant, même si Rudy Gobert et Ben Simmons sont les grands favoris pour ce trophée, le joueur de 31 ans reste une référence de ce côté du parquet.

Face à la presse, l'entraîneur des Dubs Steve Kerr a discuté d'une éventuelle entrée de Green au Hall of Fame. Et à cette occasion, le coach des Warriors a rendu un superbe hommage aux qualités défensives de son joueur.

"Je crois qu'il mérite le Hall of Fame. Peut-être que je ne suis pas objectif en étant son coach. Dans mon esprit, il est le meilleur défenseur dans la Ligue actuellement. Je crois qu'il est le meilleur défenseur de l’ère moderne quand on prend sa compte sa capacité à défendre sur tout le terrain. Il a été champion à trois reprises, défenseur de l'année, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, j'avais l'habitude d'avoir un vote pour le HoF il y a quelques années. En regardant sa candidature, j'aurais voté pour lui", a ainsi déclaré Steve Kerr.

Green est-il le meilleur défenseur de l'ère moderne ? Il s'agit d'un vaste débat. Et effectivement, Kerr n'a probablement pas l'objectivité pour en juger. Par contre, Draymond Green a bel et bien un impact énorme sur la défense des Warriors et a entraîné un vrai changement en NBA. En ce sens, il fait bien partie de la discussion.

Draymond Green a horreur de défendre sur ce joueur et c’est une grosse surprise