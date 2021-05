Il aurait pu citer LeBron James, Kevin Durant ou n'importe laquelle des stars dont il a dû s'occuper depuis le début de sa carrière en NBA. Mais comme souvent, Draymond Green est sorti des sentiers battus lors de son passage sur les ondes de 97.5 The Game. Interrogé sur le joueur sur lequel il avait le plus de mal à défendre dans la ligue, l'ancien Defensive Player of the Year a livré une réponse surprenante.

C'est un joueur peu connu et que le grand public aurait sans doute du mal à reconnaître dans la rue que l'intérieur des Golden State Warriors a cité.

"Darius Garland, à vrai dire. Je sais que ce n'est pas une opinion très populaire, mais ce gamin est tellement rapide et tellement remuant... Et il sait shooter ! Quand il réalisera à quel point il est fort, il sera dangereux. J'ai horreur de me retrouver à défendre sur lui après un switch. Se retrouver sur Darius Garland, c'est rude".

Collin Sexton est du genre vorace et a éclipsé un peu la progression de Garland, mais celle-ci est bien réelle. L'ancien meneur de Vanderbilt, natif de Gary dans l'Indiana (comme un certain Michael Jackson), justifie la confiance placée en lui par les Cleveland Cavaliers, qui l'ont drafté en 5e position en 2019.

Sur son année sophomore, Darius Garland tourne à 17.7 points et 6.2 passes de moyenne. Apprendre que Draymond Green, l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, qui se trouve être aussi l'un des plus gros QI basket dans le même temps malgré son goût pour la provocation, le voit devenir incontournable en NBA doit être une vraie satisfaction.

