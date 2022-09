Kawhi Leonard, tous les feux sont au vert chez les Clippers

Sur la bonne voie, l'ailier des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard se rapproche bel et bien d'un retour à la compétition.

Depuis plus d'un an désormais, Kawhi Leonard n'a plus foulé les parquets NBA. Blessé au genou lors de la demi-finale de la Conférence Ouest 2021 contre le Utah Jazz, l'ailier a raté l'intégralité de l'exercice 2021-2022. Mais son retour, à la compétition, se rapproche très sérieusement.

Alors que plusieurs vidéos l'ont montré en bonne forme, le président des Clippers Lawrence Frank a confirmé la bonne nouvelle. Désormais autorisé à participer à des entraînements à 5 contre 5, l'ex-joueur des San Antonio Spurs se trouve dans les temps pour le début de la saison.

"Eh bien, je pense que, premièrement, il se sent bien. Deuxièmement, son plan est plutôt simple : il veut participer à tout. Et troisièmement, je pense qu'au niveau de l'organisation, nous allons être prudents. Donc ce sera une approche progressive. Kawhi a fait beaucoup de basket 'contrôlé' pendant longtemps. Bien que le 5 contre 5 soit considéré comme une référence, c'est plus compliqué que cela. En fin de compte, il continue à se diriger vers la capacité de jouer dans un match de basket NBA. Et donc il va continuer à franchir ces étapes lors du camp", a confié Frank devant les médias.

Une excellente nouvelle pour les Clippers et Kawhi Leonard. Le joueur de 31 ans pourrait ainsi réaliser son grand retour contre le Maccabi Ra'anana en présaison le 30 septembre.

Anthony Davis n’est pas fiable, mais il l’est quand même plus que Kawhi et Paul George…