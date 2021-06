Le résultat de la nuit en NBA, celle de Kawhi Leonard

Dallas Mavericks 97-104 Los Angeles Clippers (3-3)

- Les Los Angeles Clippers sont toujours en vie ! Alors que les Dallas Mavericks disposaient d'une "balle de match" à domicile dans cette série, la franchise californienne a égalisé (3-3) grâce à une victoire (104-97) dans ce Game 6. Pour la première fois d'une série, les 6 premières rencontres ont été ainsi remportées par les visiteurs !

Sur cette rencontre, il y a longtemps eu une longue bataille entre les deux formations. Dès le début, les Clippers et les Mavs se sont donc rendus coups pour coups. Tim Hardaway Jr (23 points) et Kristaps Porzingis (7 points) ont lancé les Texans, alors que Reggie Jackson (25 points) a maintenu les Californiens dans la partie.

Dans un duel devenu plus musclé, Kawhi Leonard (45 points) a décidé de se mettre en route dès le deuxième quart-temps. Avec 7 points de suite, il va ainsi impulser une série pour mettre aux siens de virer en tête à la pause.

Mais dans le troisième quart-temps, les Mavs de Luka Doncic (29 points) répondent. Le début de plusieurs séries dans cette partie. Un 13-3 pour les Mavs. Un 11-0 signé Leonard, qui va même inscrire 15 points de suite. Puis un 10-2 pour Dallas afin de débuter l'ultime période avec 4 points d'avance.

Dans le money-time, Paul George (20 points) assume son rôle de lieutenant. Les Mavs se battent, mais la défense des Clippers a clairement haussé d'un ton. A 90-88 en faveur des siens, Leonard décide d'achever ses adversaires : 8 points de suite !

Limité à 28% aux tirs dans ce 4ème quart-temps, Dallas ne parvient pas à répondre et doit s'incliner ! Il y aura un Game 7 à Los Angeles dimanche !

- Kawhi Leonard a donc été exceptionnel sur cette partie. Après le show Luka Doncic dans le Game 5, il se devait de réagir sur cette rencontre. Et quel spectacle ! Avec ses 45 points, il a ainsi égalé son record en carrière sur les Playoffs. Même s'il a été parfois esseulé, l'ancien des San Antonio Spurs a assumé son rôle de patron.

Kawhi came up CLUTCH to force Game 7 🔥 pic.twitter.com/gl8NDo2wUC

— NBA TV (@NBATV) June 5, 2021