Rick Carlisle trouve la définition parfaite pour Luka Doncic

Il devient de plus en plus difficile de trouver les bons mots pour décrire et raconter les performances de Luka Doncic. En fait, on n’est même pas vraiment sûr d’avoir déjà vu un joueur aussi jeune enchaîner des performances aussi dingues à ce stade de sa carrière. Ses 42 points et 14 passes décisives dans un Game 5 crucial témoignent du talent, du sang-froid et de la capacité du bonhomme à élever son niveau de jeu quand la situation l’exige.

Mais ce ne sont même pas seulement les paniers ou les caviars qui impressionnent, c’est toute l’attitude du prodige slovène. Il est incontestablement le patron de cette franchise des Dallas Mavericks. Et ce rôle, il l’assume pleinement. Dans l’attitude, dans l’envie, dans la détermination et dans la prise de décision.

« C’est l’un des joueurs les plus durs que j’ai vu dans ma vie. C’est un guerrier qui est aussi accessoirement l’un des basketteurs les plus doués de la planète. Il est notre moteur en attaque. Ce n’est pas un secret. Mais je pense qu’il voit cette responsabilité comme un privilège », confie son coach, Rick Carlisle.

Cette définition de Luka Doncic est intéressante parce qu’elle explique en grande partie son succès. Il n’est pas soft, comme certains détracteurs pensaient avant son arrivée en NBA – le plus souvent en se basant uniquement sur un cliché débile parce qu’il n’a pas été formé aux Etats-Unis mais en Europe. Il est dur et il ne se fait pas remuer. Même des défenseurs assez grands comme Paul George ou Kawhi Leonard n’arrivent pas à le ralentir. Bientôt, il sera inarrêtable. La NBA peut trembler.

Saluez la toute-puissance de Luka Doncic, ce qu’il vient de faire est unique