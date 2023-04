Déchirure du ménisque pour Kawhi Leonard…

Kawhi Leonard ne serait pas revenu, même si les Los Angeles Clippers s'étaient miraculeusement qualifiés pour les demi-finales de Conférence Ouest. En effet, même si la franchise avançait une entorse du genou qui semblait surtout une façon polie d'éviter les questions au sujet de sa blessure, le joueur souffrirait en réalité d'une entorse du ménisque.

Clippers star Kawhi Leonard has been diagnosed with a torn meniscus in his right knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Leonard averaged 35 points in first two games of this postseason vs. Suns before the meniscus injury was revealed and he was shut down by medical staff.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2023