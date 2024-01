Avec la volonté de quitter les San Antonio Spurs, Kawhi Leonard a mis les voiles en juillet 2018. Dans le cadre d'un trade aux Toronto Raptors. A l'époque, les deux parties ont connu des rapports conflictuels par rapport au suivi médical de l'ailier.

Blessé aux quadriceps, l'actuel joueur des Los Angeles Clippers avait reçu le feu vert du staff médical texan, mais pas celui de ses médecins personnels. Mais outre cette histoire, LaMarcus Aldridge a senti une raison supplémentaire derrière le choix de Leonard.

Pour l'ex-intérieur, son ancien coéquipier ne voulait pas accepter les méthodes de l'entraîneur Gregg Popovich sur la durée.

"Quand quelqu'un est prêt à partir, il est prêt à partir. Cette connerie allait et venait entre eux, mais nous ne savions pas ce qui se passait. Je ne vais pas parler pour personne, mais il ne voulait pas faire tous les autres choses que Pop faisait aussi.

Comme l'apprentissage. Il veut juste jouer au basket. Tout le monde ne veut pas apprendre ce qu'il y a en Afrique. Apprendre les tactiques et tout, il voulait juste jouer. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il ne voulait pas faire ça", a raconté LMA pour le podcast All The Smoke.

Champion avec les Raptors dans la foulée, Kawhi Leonard a été surtout plombé ensuite par les blessures. Mais cette saison, il est de retour à un excellent niveau aux Clippers.

