Kawhi Leonard et Paul George, la mise au point de Tyronn Lue

Les Los Angeles Clippers ont du mal à trouver la continuité. Malgré un bilan positif (13 victoires pour 11 défaites), la franchise californienne doit régulièrement faire sans Kawhi Leonard et/ou Paul George. Depuis le début de la saison, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a seulement disputé 5 matches.

De son côté, l'ancien talent des Indiana Pacers a raté les 7 dernières rencontres de son équipe (16/24 parties jouées). Au sein de la NBA, plusieurs observateurs commencent à penser que les Clippers gèrent les deux leaders sur cette saison régulière.

Certaines mauvaises langues estiment même que Leonard et George décident des matches qu'ils jouent. Face à la presse, le coach californien Tyronn Lue a réalisé une mise au point.

"Ils veulent bien évidemment jouer ! Il faut simplement être intelligent à ce sujet. On déteste ça. Kawhi a raté 15 mois, et vous pensez qu'il ne veut pas jouer ? Bien sûr que si. Et c'est la même chose pour PG.

Il faut juste attendre le bon moment. Ils sont toujours en récupération, ils font des progrès, font les bonnes choses, tentent d'être prêts. J'espère que ça sera pendant cette série à l'extérieur. Je suis optimiste.

Mais tu ne rates pas 8 ou 9 matches consécutifs juste car tu as envie de te reposer", a fustigé Tyronn Lue.