Mais qu’est-ce qui ne va pas avec Kawhi Leonard ?

Les Los Angeles Clippers ne sont peut-être pas dans le même état de désespoir que leurs voisins les Lakers mais eux non plus n’ont pas bien débuté cette nouvelle saison. « L’autre franchise » hollywoodienne occupe pour l’instant une modeste douzième place à l’Ouest après avoir perdu 4 de ses 7 premiers matches. Des résultats qui ne sont pas vraiment décortiqués pour l’instant puisque l’équipe est privée de son meilleur joueur, Kawhi Leonard, depuis quatre rencontres.

Pas par « load management », comme on peut s’y attendre avec l’ailier All-Star de 31 ans revient d’une saison blanche après une déchirure (partielle) des ligaments croisés du genou mais il n’est pas seulement ménagé : il n’est tout simplement pas dans l’état de tenir son rang pour le moment. Toujours gêné physiquement, il va encore manquer les deux prochains matches en déplacement de ses coéquipiers.

L’absence de Kawhi Leonard se prolonge

Les médecins lui ont carrément déconseillé de faire le voyage avec l’équipe ! Prendre l’avion serait aussi problématique pour son corps. Ça intrigue. Il aura raté 6 sorties consécutives des Clippers lorsque ces derniers seront de retour à Los Angeles pour un duel avec le Utah Jazz. Un match pour lequel il est déjà incertain.

« Il est frustré, il veut jouer », assure Tyronn Lue.

Personne n’en doute. Mais il n’est plus le seul frustré. Ses absences répétées rendent les Clips de plus en plus difficiles à lire et à cerner. Parce que personne ne comprend réellement ce qui se passe et, de l’extérieur, ça donne l’impression que le joueur et la franchise eux-mêmes ne savent pas exactement sur quel pied danser. C’est toujours très mystérieux avec Kawhi Leonard. La ligne de communication est inconsistante et parfois même incohérente.

La gestion de son temps de jeu était déjà peu conventionnelle lors des deux premiers matches avec trois passages de 7 minutes en sortie de banc à chaque fois. Depuis, plus rien. Et surtout peu d’indication sur le problème en question ou même un éventuel planning concernant son retour à la compétition. Damian Lillard est revenu fort. Zion Williamson aussi. Jamal Murray et Ben Simmons sont dans le dur mais ils essayent. Leonard, lui, est beaucoup plus discret.

Alors, attention, chacun réagit différemment. Les corps sont différents, les blessures et les situations aussi. De toute façon, il est évident que le joueur a besoin de temps et qu’il est très tôt dans la saison. Mais il a aussi besoin de se remettre dans le bain et de répéter les efforts s’il espère arriver à 100% au moment des playoffs.

La victoire in-extremis contre les Houston Rockets, avec un excellent Paul George, et le début de saison dans sa globalité montrent les possibilités mais aussi les limites des Angelenos sans lui. Ils forment une bonne équipe, profonde, mais sans le super talent supplémentaire pour les mener au bout. C’est une formation de qualité, oui. Sauf qu’elle est loin de pouvoir prétendre répondre aux attentes et aux ambitions de la franchise.

Simplement accrocher héroïquement les playoffs ne peut pas suffire pour Los Angeles. Les Clippers ont la deuxième masse salariale la plus élevée du championnat avec 192 millions de dollars ! Le propriétaire Steve Ballmer va payer une Luxury Tax extrêmement salée. Cette équipe est programmée pour jouer les finales NBA. Pas moins.

Kawhi Leonard est au cœur du projet depuis sa signature en 2019. Depuis, il a joué 111 matches sur 232 possibles en saison régulière. Les Clippers ont tout misé sur lui. Ils n’ont pas de picks, pas de vrais jeunes susceptibles de relever la franchise en cas de reconstruction hâtive, et pas d’autres perspectives que celle de croire fort à un retour au sommet du double-champion NBA d’avril à juin. Ça fait quand même beaucoup d’incertitudes pour une équipe avec autant de potentiel sur le papier.