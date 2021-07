Kawhi Leonard, ses prétendants doutent de son avenir aux Clippers

Quel avenir pour Kawhi Leonard ? Ces dernières semaines, le futur de l'ailier des Los Angeles Clippers a beaucoup fait parler. Initialement, l'ancien des San Antonio Spurs semblait bien parti pour rester sur le long terme au sein de la franchise californienne.

Mais récemment, le joueur de 30 ans a fait l'objet de rumeurs concernant un possible départ. Sa récente blessure, qui va le priver d'une grande partie de la saison 2021-2022, a aussi jeté un doute sur sa situation.

Alors que Leonard devrait bel et bien décliner son option pour tester le marché, ses prétendants veulent y croire. En effet, selon les informations du journaliste Marc Stein, les Dallas Mavericks, les New York Knicks et le Miami Heat ne sont plus persuadés que la superstar va rempiler aux Clippers.

Et pour profiter de la moindre faille, ils se préparent à mettre le paquet pour tenter de le convaincre. Mais comme souvent avec Kawhi Leonard, il est toujours aussi difficile de connaître ses intentions.

Sur le papier, les Clippers restent les grands favoris. Mais sans surprise, plusieurs franchises sont prêtes à bondir. L'un des feuilletons à suivre à l'occasion du début de la Free Agency.

Kawhi Leonard, une Free Agency inspirée par Kevin Durant ?