Kawhi Leonard, une Free Agency inspirée par Kevin Durant ?

"Bien évidemment, si je suis en bonne santé, la meilleure décision reste de décliner cette option." En décembre dernier, Kawhi Leonard affichait clairement ses intentions. Problème, l'ailier des Los Angeles Clippers ne se trouve pas "en bonne santé".

Victime d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit en Playoffs, le joueur de 30 ans va rater une grosse partie de la saison 2021-2022. Et on peut donc se demander si Leonard va réellement décliner son option à 36 millions de dollars.

D'après les informations du journaliste de Hoops Hype Michael Scotto, l'ancien des San Antonio Spurs devrait bien se retrouver sur le marché. Pourquoi ? A cause des récents exemples de Kevin Durant ou encore de Klay Thompson.

Malgré de longues indisponibilités à la suite de sérieuses blessures, les deux hommes ont réussi à obtenir un contrat max lors de la Free Agency 2019. Avec ses qualités, Kawhi Leonard pense qu'il peut recevoir le même traitement que ses deux collègues.

Et effectivement, on imagine mal les Clippers ne pas lui proposer un deal max. Et ses autres prétendants seront très certainement prêts à le faire aussi. On pense au Miami Heat ou encore aux Dallas Mavericks. Autant dire que même blessé, le natif de Los Angeles risque de toucher le jackpot.

Kawhi Leonard et les Clippers à nouveau en mission l’an prochain ?