Les deux équipes qui vont faire le forcing pour signer Kawhi Leonard

Les Los Angeles Clippers se sont qualifiés pour les premières finales de Conférence de leur Histoire cette saison. Malgré ça, leur élimination laisse tout de même un goût amer. Parce qu’ils avaient sûrement la meilleure équipe à l’Ouest et auraient vraiment pu décrocher un titre si Kawhi Leonard ne s’était pas blessé au genou lors du second tour contre le Utah Jazz.

L’ironie, finalement, c’est que les bons résultats ne garantissent pas la stabilité du groupe. Même s’il reste plus probable que cette équipe reparte au combat avec le même noyau dur la saison prochaine. Avant ça, il faudra passer l’été. Et toute la franchise est accrochée à la décision de son meilleur joueur. Leonard dispose d’une option sur sa dernière année de contrat. Il peut la lever et signer un bail plus long. Ce qui serait judicieux vu son historique de blessures.

Ça ne signifie pas pour autant qu’il va partir. Il a fait le choix de venir à Los Angeles, chez lui, en 2019. Il compte a priori y poser ses bagages pendant encore quelques saisons. Mais selon The Ringer, plusieurs équipes seront à l’affût pour le signer. Et notamment deux : les Dallas Mavericks et le Miami Heat.

Ces deux franchises rêvent de frapper un grand coup, même si elles devront libérer de l'espace sous le cap avant même de songer à ajouter un joueur de ce calibre dans leur roster. Elles possèdent déjà des supers pièces mais il leur manque une deuxième star pour faire figure de favoris. On ose à peine imaginer ce que pourraient faire Luka Doncic et Kawhi Leonard dans la même équipe. Deux joueurs du top-5 de la ligue réunis. Au Heat, il évoluerait avec Jimmy Butler et Bam Adebayo pour former un « Big 3 » capable d’étouffer n’importe quelles stars adverses. Peut-être même celles des Brooklyn Nets.

Les New York Knicks tenteront probablement eux aussi de le récupérer. Mais tout ça, ça reste du domaine du fantasme. Une rumeur évoquait la frustration de Leonard envers le staff médical des Clippers… sauf que c’est Skip Bayless la source. Autant le dire, c’est du vent. Une spéculation facile à fabriquer en prenant en compte l’historique du bonhomme et sa situation à venir. Ça fait vendre mais il y a peu de chances que ce soit fondé. Sauf surprise, Kawhi jouera donc toujours pour la même équipe l’an prochain.

Et si Kawhi Leonard avait joué son dernier match avec les Clippers ?