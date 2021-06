Et si Kawhi Leonard avait joué son dernier match avec les Clippers ?

Kawhi Leonard ne rejouera sans doute plus des playoffs. Selon des rumeurs nébuleuses, il serait mécontent du staff médical des Clippers et pourrait envisager de partir...

Skip Bayless est bien plus un acteur qu'un journaliste avec des informations fiables. Néanmoins, le problème qu'il a soulevé ce weekend dans l'émission Undisputed de Fox Sports existe. Kawhi Leonard a la possibilité de quitter les Los Angeles Clippers dans quelques semaines s'il n'active pas sa player option. Et selon Bayless, la situation autour de sa blessure au genou serait de nature similaire à celle qui l'avait conduit hors de San Antonio.

"On m'a dit que Kawhi Leonard en voulait au staff médical des Clippers parce qu'ils ont mal diagnostiqué sa blessure au départ et sous-évalué l'étendue des dégâts. C'est reparti comme à San Antonio... Tout le monde sait que Kawhi Leonard est un soliste. Si ça ne va pas avec le staff médical, il va suivre sa propre route et aller voir ses médecins personnels en dehors de l'équipe. Pourquoi les Clippers continuent-ils de dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'il sera là d'un match à l'autre ? Parce que je pense qu'ils ne communiquent pas et ne savent pas ce qui se passe de son côté".

C'est une version un peu alarmiste de la situation, puisque Kawhi Leonard est quand même présent en tribunes, comme on a pu le voir lors du game 4. Cela dit, certains s'interrogent sur son absence du banc de touche, où ils aimeraient le voir soutenir ses camarades.

Bayless, sans surprise, pense (et rêve sans doute) que Kawhi s'en aille.

"Pour moi, il est déjà parti".

Kawhi Leonard a fait le choix de jouer à Los Angeles et on a quand même du mal à croire qu'il partirait aussi rapidement alors qu'il est originaire du coin et n'a pas encore atteint son objectif d'être champion avec L.A. Cela dit, on n'est pas non plus à une surprise près en NBA...

