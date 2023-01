Kawhi Leonard pousse pour faire venir un meneur aux Clippers

Les Los Angeles Clippers ont deux superstars et un effectif assez profond avec des postes doublés, voire triplés. Si Kawhi Leonard et Paul George sont en bonne santé, et ça ils ont l'air de se porter de mieux en mieux, la franchise californienne peut déjà viser le titre. Il lui reste tout de même quelques petites faiblesses, à l'intérieur et à la mène. Pour Leonard, la priorité reste le poste un. C'est ce qu'il aurait fait savoir à ses dirigeants, en réclamant donc du renfort.

Et ça tombe bien puisque les Angelenos sont déjà connectés aux noms de deux joueurs susceptibles d'être transférés dans les prochains jours. Deux meneurs, mais aussi deux anciens coéquipiers de Kawhi. Deux joueurs avec qui il a décroché le titre 2019 lorsqu'il évoluait alors aux Toronto Raptors. Il s'agirait de Fred VanVleet et de Kyle Lowry. Le premier est toujours dans l'Ontario et le second porte les couleurs du Miami Heat.

Les Clippers n'ont pas vraiment de choix de draft à proposer mais ils disposent de plusieurs profils intéressants, dont Luke Kennard par exemple.

