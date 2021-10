Kawhi Leonard, un assistant-coach étonnant mais précieux

On pourrait croire que Kawhi Leonard n'a aucune intention d'être particulièrement impliqué dans la vie de groupe chez les Los Angeles Clippers pendant sa convalescence. Le tempérament taiseux de l'ailier californien pousse en tout cas à penser cela. C'est apparemment complètement erroné.

Nicolas Batum a évoqué le fait que Kawhi était extrêmement présent ces dernières semaines et était même devenu, en quelque sort, un membre du coaching staff.

"Kawhi est un bon coach, il est comme ça. C'est très bien de l'avoir près de nous parce qu'il nous manque. En faisant ça, il peut toujours avoir un impact sur l'équipe même s'il ne joue pas. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort, mais il sait quoi dire. Quand il a quelque chose à dire, particulièrement lorsque l'on fait des oppositions, il va prendre les gars à part et leur dire ce qu'il voit ou ce qu'il a vu sur l'action précédente", a expliqué le capitaine de l'équipe de France dans le Orange County Register.

Avoir un double MVP des Finales et un two-player de la trempe de Kawhi Leonard comme assistant, c'est un petit luxe pour Tyronn Lue. On suppose quand même que le coach des Clippers a autant hâte que nous de revoir "The Klaw" en action avec un genou tout neuf et l'envie de faire passer un nouveau cap aux Clippers, battus en finale de Conférence par les Phoenix Suns la saison passée.

