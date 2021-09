Kawhi s’ennuie ferme à la cérémonie des Clippers… et n’arrive pas à le cacher

Kawhi Leonard a clairement pris plus de plaisir dans le clip de Drake que lors de la fête de lancement de la salle des Clippers...

En tant que stars de la franchise, Kawhi Leonard et Paul George ont dû faire acte de présence à la soirée de lancement de la construction de la nouvelle salle des Los Angeles Clippers. La vidéo est évidemment sortie de son contexte, mais on a quand même l'impression que les deux ailiers californiens sont là parce que leur contrat les y oblige, plus que parce qu'ils kiffent le petit concert donné pour l'occasion.

Surtout Kawhi, dont les superpouvoirs lui ont permis de détecter qu'il était filmé et de lancer un regard assassin à la personne qui tenait son smartphone dans sa direction...

