Dans quelques années, les Los Angeles Clippers vont enfin pouvoir se défaire de l'identité et du voisinage encombrants des Lakers. Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, a annoncé quelques nouvelles concernant la future salle des Clippers à Inglewood, à côté du Forum récemment racheté à James Dolan pour 400 millions de dollars.

On sait désormais que cette salle, dont la construction débute cette semaine, qui se voudra ultra moderne et évidemment uniquement orientée vers une culture et une identité graphique propres aux Clippers, se nommera le Intuit Dome, du nom du partenaire d'affaires avec lequel Ballmer s'est engagé.

Le projet va coûter 2 milliards de dollars que le patron californien est tout à fait déterminé à assurer.

Russell Westbrook, les Clippers l'ont totalement snobé

Dans un article d'ESPN consacré à cette future construction, prévue pour la saison 2024-2025, on apprend que l'ancien boss de Microsoft, 8e fortune mondiale, a sillonné le pays pour étudier les stades et les salles. Il aurait ainsi beaucoup aimé le concept de "mur" de fans du Cameron Indoor Stadium de Duke, ce qui débouchera sur un empilement de 51 rangées consécutives (ce qui fait penser aussi au Mur Jaune du Borussia Dortmund en foot). Ballmer a aussi été séduit par l'inclinaison des tribunes de la Vivint Smart Arena de Utah, mais aussi des détails à droite et à gauche piqués à des enceintes de NFL.

Ballmer veutune présence quasi constante en tribunes et de l'enthousiasme. Il y aura ainsi plus de place pour les jambes que n'importe où ailleurs, deux fois plus de WC, mais aussi et surtout aucune file d'attente pour consommer boissons et nourriture, puisque tout se fera en ligne, sur smartphone.

Reste à savoir sur quelle équipe pourront compter les Clippers dans trois ans, lorsque l'enceinte sera érigée. Steve Ballmer a promis qu'il n'y aurait plus jamais de période de transition et une équipe constamment compétitive dans sa franchise. Pour ceux qui ont connu les Clippers quasiment depuis leurs débuts en NBA, ça fait toujours un peu bizarre...

Redick sur Kawhi : « Je viens de toucher un robot »