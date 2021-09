Kawhi Leonard a beau tenter de montrer qu'il est un homme normal et un "fun guy" de temps à autre, la réputation de la star des Los Angeles Clippers a la vie dure. "Cyborg", "Robot", "Extraterrestre"... Kawhi a souvent provoqué ces comparaisons depuis le début de sa carrière. JJ Redick et Tyrese Haliburton ont évoqué ensemble ce sentiment que le garçon n'est pas tout à fait ordinaire.

"Au 1er tour des playoffs 2015 contre les Spurs, Kawhi Leonard a défendu un peu sur moi. Il y avait un lancer franc. Sur l'action d'avant, on avait eu un échange tous les deux. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit, mais j'ai posé ma main sur son ventre. Je me souviens m'être dit : 'Je viens de toucher un robot'. Cet enfoiré est musclé ! Il est tellement solide !", a raconté Redick dans son podcast The Old Man and The Three.

Tyrese Haliburton, le meneur des Kings qui s'apprête à débuter sa saison sophomore, se souvient d'une action spécifique où il a été interloqué par Kawhi Leonard.

"On parle toujours du moment où on se dit : 'OK, je suis en NBA'. Pour moi, Kawhi m'a offert ce moment en termes de force physique. On affrontait les Clippers à Los Angeles. Jusque-là, c'était surtout des gars du banc qui défendaient sur moi. Je n'étais pas très haut sur la liste des priorités.

Puis à un moment, Kawhi a dit : 'Je m'occupe de lui'. J'étais en train de dribbler et il a posé sa main sur ma hanche. J'étais aux abords de la ligne à 3 points. Puis un instant après, je me suis aperçu que j'étais en fait au niveau du logo. Je crois qu'il m'y a poussé. C'est dingue à quel point ce gars est fort".

La taille des mains de Kawhi Leonard, dont on ne se rend pas assez compte derrière un écran, est sans doute sa caractéristique physique la plus impressionnante et l'une des causes de son incroyable niveau défensif.

