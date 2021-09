KD aurait protégé Kyrie d’un trade à Philadelphie contre Ben Simmons

Kevin Durant défendra toujours Kyrie Irving bec et ongles. On a pu le voir la saison dernière lorsque "Uncle Drew" a eu quelques soucis d'image et d'absentéisme, "KD" a fait front, en mettant quelques vents à la presse lorsque le sujet venait sur la table.

En interne, le double MVP des Finales a conservé cette posture, à en croire Stephen A. Smith. Dans l'émission First Take, le bruyant analyste a affirmé cette semaine que Kevin Durant avait ainsi formellement défendu aux Brooklyn Nets de trader son ami.

Selon lui, Brooklyn a bien envisagé un deal incluant Irving pour récupérer Ben Simmons. C'est là que KD se serait manifesté.

"Kyrie aurait pu finir à Philly. Mais Sean Marks n'a pas pu faire ça parce que ça n'allait pas du tout à Kevin Durant. KD leur ai dit : 'Kyrie n'ira nulle part'. Laissez moi vous dire que s'il n'y avait pas Kevin Durant, les Brooklyn Nets seraient très intéressés par cette transaction".

KD et Kyrie font ce qu'ils veulent à Brooklyn et c'est un gros problème

Les Nets ont beau avoir été un peu déroutés par la deuxième saison de Kyrie Irving chez eux - Steve Nash le premier - ils semblent quand même vouloir continuer à lui faire confiance. Lorsqu'il a été en mesure de jouer, l'ancien joueur de Cleveland a été presque toujours excellent et sa présence n'aurait pas été de trop sur les derniers matches de la série contre Milwaukee la saison dernière.

Il y a toutefois ces informations que le journaliste Matt Sullivan avait dévoilées dans son livre : "Can't Knock the Hustle - Inside the Season of Protest, Pandemic, and Progress with the Brooklyn Nets' Superstars of Tomorrow" au sujet des faveurs pas forcément très légales dont disposeraient Kyrie Irving et Kevin Durant. Les deux hommes, depuis rejoints par James Harden, tireraient quasiment toutes les ficelles en interne, ce qui n'est évidemment pas du goût de tout le monde dans "l'autre franchise de NYC".