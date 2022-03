Il se passe des choses autour des Brooklyn Nets cette semaine et elles peuvent impacter la fin de saison. On fait le point.

Il se passe des choses aux Brooklyn Nets ces derniers jours. Toutes ne sont pas négatives et tournent autour d'un même besoin : celui de recommencer à gagner des matches pour assurer une qualification pour le play-in tournament. Pour l'heure, les hommes de Steve Nash (éloigné de l'équipe quelques jours à cause du Covid) sont 8e, avec cinq victoires de moins que le 6e, Cleveland, et donc de la qualification directe pour les playoffs. Avec le peu de matches qu'il reste à jouer (18), il faut se rendre à l'évidence, Brooklyn jouera très certainement un barrage.

En attendant, voici ce qui s'est passé ces dernières heures autour de l'équipe.

Kevin Durant a fait son retour lors de la réception de Miami. Malgré les 31 points de "KD", les Nets se sont inclinés devant le Heat. Avoir l'attaquant le plus létal de la planète dans l'effectif est un soulagement et, normalement, la garantie de retrouver une dynamique positive.

a fait son retour lors de la réception de Miami. Malgré les 31 points de "KD", les Nets se sont inclinés devant le Heat. Avoir l'attaquant le plus létal de la planète dans l'effectif est un soulagement et, normalement, la garantie de retrouver une dynamique positive. Kyrie Irving ne peut toujours pas jouer les matches à domicile malgré le prochain assouplissement du protocole sanitaire à New York. Du coup, le meneur des Nets a le temps de s'occuper de ses intérêts. Jeudi, Shams Charania de The Athletic a annoncé que Kyrie avait décidé d'engager un nouvel agent. Il s'agit d'une connaissance, puisque Shetellia Riley-Irving est l'épouse de son père Drederick. Celle qui est donc sa belle-mère sera la seule femme noire à occuper cette fonction en NBA à l'heure actuelle. Elle était jusqu'ici vice-présidente de la publicité dans le groupe télévisé BET (Black Entertainment Television). Kyrie Irving sera free agent à la fin de la saison et cette annonce est donc importante en termes de timing.

