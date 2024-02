Kelly Olynyk en route pour les Raptors

Sur cette deadline, l’intérieur du Utah Jazz Kelly Olynyk ne manquait pas de prétendants. Ces derniers jours, on le disait dans le viseur de plusieurs prétendants aux Playoffs, dont les Golden State Warriors.

Mais ce jeudi, le Canadien va finalement prendre la direction des Toronto Raptors ! En effet, d’après les informations du journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, les deux parties finalisent un trade autour d’Olynyk.

En plus du joueur de 32 ans, les Raptors vont récupérer Ochai Agbaji, alors que Kira Lewis, Otto Porter Jr et un pick au premier tour de la Draft NBA vont au Jazz. Concernant le pick, il s’agira du moins bon entre ceux de l’Oklahoma City Thunder, des Los Angeles Clippers, des Houston Rockets et du Jazz.

Sur le papier, on peut se demander le projet à Utah. Avec Simone Fontecchio, parti aux Detroit Pistons, la franchise de Salt Lake City se sépare encore d’un élément précieux. Il est peut-être temps de sérieusement activer le "tanking".

Chez les Rockets, l’effectif se renforce avec un nouveau Canadien. Il sera intéressant de connaître les plans de Toronto avec Kelly Olynyk, agent libre cet été. Mais avec ses qualités, il peut clairement faire du bien à l’actuel 12ème de la Conférence Est.

LIVE deadline NBA : Tous les trades, toutes les rumeurs