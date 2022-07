Kelly Oubre Jr devrait être champion NBA en 2023, voici pourquoi

Toutes les équipes qui prétendent au titre pour la saison 2022-2023 devraient songer à recruter Kelly Oubre Jr. Pas forcément parce que l'ancien ailier de Kansas est un basketteur talentueux, même si c'est le cas, mais plutôt parce qu'une drôle de série en cours en NBA semble indiquer qu'il sera sacré champion NBA dans moins d'un an. Jugez plutôt ce qu'a remarqué Crazy Havoc, un utilisateur Reddit, cette semaine.

En 2011, Kawhi Leonard a été drafté en 15e position par les Pacers, qui l'ont immédiatement tradé aux Spurs. En 2019, Leonard a été sacré champion avec les Raptors.

En 2012, Anthony Davis a été drafté en 1e position par les Pelicans. En 2020, il est devenu champion NBA avec les Lakers.

En 2013, Giannis Antetokounmpo a été sélectionné en 15e position par les Bucks. En 2021, le "Greek Freak" a remporté sa première bague de champion avec Milwaukee.

En 2014, Andrew Wiggins a été choisi en première position par les Cavs, qui l'ont ensuite tradé à Minnesota. En 2022, le Canadien a gagné le titre avec les Warriors.

Dans la logique de cette alternance, le 15e pick de la Draft 2015 devrait emprunter la même voie et soulever le trophée Larry O'Brien en 2023. Et l'heureux élu est donc... Kelly Oubre Jr.

Une équipe un peu superstitieuse et qui ne croit pas au hasard remarquera que Kelly Oubre n'a plus qu'un an de contrat avec les Hornets et fait donc figure de cible idéale pour un trade. Oubre doit toucher 12.6 millions de dollars cette saison et tournait à 15 points de moyenne à Charlotte la saison dernière.

Pour toucher son argent, Zion Williamson devra fréquemment monter sur la balance