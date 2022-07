Lorsque Zion Williamson et les New Orleans Pelicans ont annoncé leur nouveau partenariat sur un contrat max, on se doutait bien que ce ne serait pas sans conditions. La santé et la condition physique du jeune All-Star suscitent des interrogations depuis son arrivée en NBA et NOLA avait besoin de garanties pour offrir autant d'argent à l'intéressé. On connaît désormais le détail des critères que Zion va devoir remplir pour prétendre à la totalité de l'argent que les Pelicans ont misé sur lui.

Lorsqu'il a signé ce nouveau deal qui peut aller de 193 à 231 millions de dollars sur les 6 prochaines saisons s'il intègre une All-NBA Team, est élu MVP ou meilleur défenseur de l'année, Zion Williamson a aussi donné son aval pour d'éventuelles réductions de salaire. Elles sont liées, sans surprise, à son poids et à sa forme globale.

D'après Christian Clark de NOLA News, Zion devra ponctuellement monter sur la balance sous l'oeil du staff médical de la franchise. Pour que son argent reste garanti, l'ancien Dukie ne devra pas dépasser le chiffre de 295 lorsque les médecins additionneront son poids (en pounds) et son pourcentage de masse graisseuse.

Zion Williamson et les Pelicans, toujours sur la même longueur d’ondes

A priori, c'est tout à fait dans les cordes de Zion Williamson et de n'importe quel joueur qui dispute plusieurs matches en NBA par semaine. Globalement, l'intérieur de Louisiane est annoncé autour des 129 kg (donc 284 pounds) depuis qu'il a été drafté en 2019. Pour qu'il se mette en infraction vis à vis des clauses de son contrat, il faudrait qu'il soit à ce poids et en même temps à 12% de masse graisseuse. Un athlète professionnel affiche en moyenne un pourcentage de "body fat" situé entre 6 et 13%, avec des joueurs évidemment plus affutés comme, par exemple, Shai Gilgeous-Alexander, qui affichait 3% de masse graisseuse l'an dernier.

On imagine que Zion peut très bien rester autour des 10% et rester sous les 130 kg durant la saison à venir. C'est ce que l'on souhaite en tout cas aux Pelicans et, encore plus, à Zion Williamson lui-même. Ces efforts l'aideront assurément à éviter les blessures et à reprendre la trajectoire prometteuse qu'il avait commencé à emprunter dès ses premiers matches en NBA.