Zion Williamson et les Pelicans, toujours sur la même longueur d’onde

Alors que les rumeurs promettaient des négociations difficiles et des discussions tumultueuses, l’été des New Orleans Pelicans a finalement été très calme. Zion Williamson et sa franchise se sont très vite mis d’accord sur les termes de son nouveau contrat après l’ouverture du marché. Un signe que la décision des deux camps était prise depuis un moment.

Si plusieurs équipes surveillaient apparemment la situation, elles avaient tort. Les rumeurs n’ont jamais été fondées. D’après David Griffin, vice-président des opérations basket, Williamson n’a jamais douté de son envie de rester à La Nouvelle-Orléans.

"Zion had always been very clear with us about what he wanted."@pelicans EVP of Basketball Operations @dg_riff tells @talkhoops & @DarthAmin if he ever had any doubt Zion Williamson would sign his extension. #SummerPelicans pic.twitter.com/j1CJjx5HoJ

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) July 16, 2022