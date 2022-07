Zion Williamson répond à ses détracteurs et promet de continuer à dunker

Le doute est enfin dissipé autour de Zion Williamson. Celui qui concerne son contrat, en tout cas. Le joueur des New Orleans Pelicans a bien signé son extension pour 193 millions de dollars sur 5 ans, en dépit des incertitudes sur son physique et, pendant un temps, sur son envie de rester en Louisiane. Homme de peu de mots, Zion s'est présenté devant la presse avec son coach Willie Green et a pu donner sa vérité. D'après lui, il n'a jamais été question de ne pas rester à NOLA et il a été victime de gens et de médias mal intentionnés.

"Les derniers mois ont été des montagnes russes pour moi en termes d'émotion. Dès le départ, j'ai dit aux gens que s'ils avaient envie de savoir si je souhaitais rester ici, ils n'avaient qu'à me demander. Au lieu de ça, il y a eu de la narration autour de ma situation, ma famille a été harcelée par des gens qui voulaient savoir pourquoi j'avais envie de partir... Ce n'était pas le cas. Mon pied était cassé, c'était horrible. A chaque fois que je regardais les réseaux sociaux, je ne lisais que des choses négatives. Clairement, ça a été dur pour ma famille et pour moi, mais les Pelicans ont toujours été là. Ils m'ont soutenu et m'ont apporté leur aide et leurs conseils. Coach Green s'est tenu à distance, tout en venant me voir de temps à autre. Les personnes dont la présence m'était nécessaire étaient là et m'ont aidé à traversé cette période".

