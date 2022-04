Zion Williamson convaincu, il veut toucher le pactole aux Pelicans

Zion Williamson est si souvent blessé qu’il semblerait logique pour lui d’accepter le plus tôt possible le plus gros contrat possible, histoire de mettre son avenir un peu plus à l’abri. Sauf que, paradoxalement, un joueur avec autant de hype pourrait se permettre de refuser l’extension rookie pour rejoindre la franchise de son choix le plus rapidement possible. Il est presque sûr d’attirer les regards des autres organisations même sans jouer. Visiblement, ce n’est quand même pas le plan. Il compte bien rester aux New Orleans Pelicans.

« Bien sûr que je vais signer ici si on me propose une extension. Je vais signer sans réfléchir », assure l’intéressé.

En réalité, c’est probablement un peu plus délicat que ça. Parce que ça dépendra quand même du montant proposé par sa franchise. Zion Williamson est éligible à une extension maximum de 181 millions sur 5 ans. Ce n’est pas dit qu’il se contente de moins. Ou alors, pas beaucoup moins.

Le joueur de 21 ans n’a disputé que 85 matches au cours de ses 3 premières saisons. Les Pelicans vont devoir se décider à lui donner ou non un contrat max malgré ses pépins de santé à répétition. Mais la logique actuelle en NBA voudrait que la franchise lui offre le jackpot pour s’assurer de pouvoir continuer à construire autour de lui.

« J’adore le fait qu’il ait envie d’être ici, qu’il ait envie de bosser, de se soigner et de devenir le meilleur joueur possible », confie Willie Green.

Zion Williamson aurait particulièrement apprécié l’atmosphère au sein du vestiaire pendant ces playoffs. Il s’est remis à jouer avec ses partenaires et aurait même hésité à revenir. Mais le premier choix de la draft 2019 et sa franchise n’ont préféré prendre aucun risque. Sans doute à raison. Son retour sera particulièrement scruté la saison prochaine.

