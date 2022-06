Zion Williamson, les Pelicans ont déjà pris leur décision sur son avenir

Malgré de nombreuses rumeurs autour de son avenir, Zion Williamson a été clair en fin de saison : il souhaite s'engager sur le long terme aux New Orleans Pelicans. Eligible à une prolongation estimée à 185 millions de dollars sur 5 ans, l'intérieur avait donc dévoilé son envie.

Pour autant, ce dossier continuait de susciter des débats. Pourquoi ? Car les informations se révélaient contradictoires concernant les intentions de la franchise de Louisiane. En raison des blessures du jeune talent, il se disait que New Orleans hésitait à lui donner un contrat max.

Mais de son côté, le dirigeant des Pelicans David Griffin a mis un terme aux discussions...

"Il ne s'agit pas d'une grande décision, mais plutôt d'une décision assez facile. Le gamin se montre historiquement bon quand il joue... C'est un joueur max, c'est facile. Ce qui devient important, en tant qu'équipe dans un petit marché qui ne peut pas faire d'erreurs en termes de blessures au fil du temps, vous devez vous indemniser d'une certaine manière, et c'est bien.

Mais la décision de savoir s'il s'agit ou non d'un joueur maximum reste facile à prendre. Il s'agit vraiment de savoir si vous êtes entièrement avec nous, voilà à quoi cela ressemble et nous sommes entièrement avec lui et je pense que nous l'avons toujours été", a répondu David Griffin pour ESPN.